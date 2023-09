Policia e Elbasanit kontroll në rrugë, tërhiqet leja e qarkullimit për 125 drejtues mjetesh

Po ashtu 15 mjete janë ndaluar për tejkalim shpejtësie, ndërkohë që 12 mjete janë ndaluar për mosvendosje të rripit të sigurimit.

ELBASAN- Policia e Elbasanit ka bërë një aksion rrugor ditën e sotme. Mësohet se gjithsej janë kontrolluar në total 350 automjete, ngfa të cilat 125 drejtues mjetesh i është hequr leja e qarkullimit për gjoba të pa shlyera më parë. Po ashtu 15 mjete janë ndaluar për tejkalim shpejtësie, ndërkohë që 12 mjete janë ndaluar për mosvendosje të rripit të sigurimit.



Njoftimi i Policisë:

Policia Rrugore e Elbasanit, e angazhuar për rritjen e parametrave të sigurisë rrugore. Shërbimet e Policisë Rrugore, gjatë ditës së sotme, kanë vijuar punën në grupe kontrolli të dedikuara për evidentimin dhe ndëshkimin e shkelësve të rregullave të qarkullimit që janë rrezik potencial për përfshirje në ngjarje rrugore, me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë. Gjatë ditës së sotme, janë kontrolluar në total 350 automjete, nga këto: 125 automjete janë konstatuar me masa administrative të pashlyera. Për drejtuesit e automjeteve është bërë terheqja e lejes së qarkullimit; 15 automjete janë konstatuar "Alert" nga radari automatik, për tejkalim shpejtësie. Për këto raste është terhequr dokumentacioni i automjetit.

12 drejtues automjetesh janë ndëshkuar për mosvendosje të rripit të sigurimit; 10 drejtues automjetesh, për përdorim të celularit gjatë drejtimit të automjetit; 28 drejtues automjetesh janë ndëshkuar administrativisht, pasi janë konstatuar pa kryer kontrollin teknik të automjetit. 15 drejtues të tjerë, për shkelje të ndryshme të Kodit Rrugor. Kontrollet do të vijojnë në të gjitha akset rrugore urbane, interurbane dhe rurale, me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë rrugore. Policia Rrugore e Elbasanit apelon për të gjithë përdoruesit e rrugës, që të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor, të moderojnë shpejtësinë, të vendosin rripin e sigurimit, të mos përdorin celularin gjatë drejtimit të mjetit dhe të mos kryejnë parakalime të gabuara.