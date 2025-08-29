Policia e Beratit “blindon” qytetin, postblloqe dhe kontrolle të imtësishme në çdo kryqëzim
Policia e Beratit ka rrethuar mbrëmjen e djeshme të gjitha rrugët e qytetit, duke ngritur postblloqe të shumta në hyrje dhe dalje të çdo kryqëzim kryesor.
Sektori i Qarkullimit Rrugor ka hartuar një plan të detajuar masash, duke vendosur pika të shumta kontrolli në rrugët e qytetit.
Shefi i Seksionit të Qarkullimit Rrugor të qarkut Berat, Gramoz Lala, ka njoftuar se këto kontrolle kanë për qëllim parandalimin e ngjarjeve kriminale, kapjen e personave në kërkim, si dhe rritjen e sigurisë rrugore.
Në pikat e kontrollit, janë angazhuar edhe inspektorë të krimeve dhe të trafiqeve në DVP Berat.
Të gjitha automjetet e ndaluara iu nënshtruan kontrolleve të imtësishme për drogë dhe armë, ndërkohë që drejtuesit e tyre u verifikuan nëse ishin persona në kërkim, qoftë në Berat apo në qytete të tjera të vendit.