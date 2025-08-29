LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Policia e Beratit “blindon” qytetin, postblloqe dhe kontrolle të imtësishme në çdo kryqëzim

Lajmifundit / 29 Gusht 2025, 08:01
Aktualitet
Policia e Beratit “blindon” qytetin, postblloqe dhe kontrolle

Policia e Beratit ka rrethuar mbrëmjen e djeshme të gjitha rrugët e qytetit, duke ngritur postblloqe të shumta në hyrje dhe dalje të çdo kryqëzim kryesor.

Sektori i Qarkullimit Rrugor ka hartuar një plan të detajuar masash, duke vendosur pika të shumta kontrolli në rrugët e qytetit.

Shefi i Seksionit të Qarkullimit Rrugor të qarkut Berat, Gramoz Lala, ka njoftuar se këto kontrolle kanë për qëllim parandalimin e ngjarjeve kriminale, kapjen e personave në kërkim, si dhe rritjen e sigurisë rrugore.

Në pikat e kontrollit, janë angazhuar edhe inspektorë të krimeve dhe të trafiqeve në DVP Berat.

Të gjitha automjetet e ndaluara iu nënshtruan kontrolleve të imtësishme për drogë dhe armë, ndërkohë që drejtuesit e tyre u verifikuan nëse ishin persona në kërkim, qoftë në Berat apo në qytete të tjera të vendit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion