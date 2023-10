Policia dhe SPAK aksion në disa qytete/ Rrumbullaku do të zhvillojë konferencë për shtyp

POlicia dhe SPAK kanë ndërmarrë aksion në disa qytete të vendit.

Operacioni i madh policor është shtrirë në Tiranë, Krujë, Durrës, Vlorë dhe Kurbin.

Mësohet se mes të arrestuarve, është dhe një shef komisariati.

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Drejtues Madhor Muhamet Rrumbullaku në orën 18.30 do të mbajë një konferencë për shtyp.

Nuk dihet me saktësi nëse deklarata e tij do të ketë të bëjë me operacionin në fjalë.