Policia bën bilancin e muajit shtator: 88 operacione, 937 të arrestuar, 43 granata, 44 armë zjarri dhe…

Policia e Shtetit ka bërë bilancin e veprimtarisë së saj për muajin shtator, duke thënë se ky muaj ka qenë tejet intensiv. Përmes një postimi në faqen zyrtare në Facebook, Policia bën me dije se gjatë këtij muaji janë parandaluar një sërë ngjarjesh kriminale.

Gjithashtu në njoftim thuhet se Policia në “83 megaoperacione dhe operacione policore të finalizuara gjatë këtij muaji kanë vënë në pranga 937 autorë të dyshuar krimesh, kanë asgjësuar 60 705 bimë dhe 15 564 fara cannabisi, si dhe kanë sekuestruar 223 kg cannabis, 6 kg kokainë, sasi heroine, 68 kallëpe tritoli, 4 mina me telekomandë, 44 armë zjarri, 43 granata dhe 12 armë gjahu”.

Njoftimi i Policisë:

✅ Angazhimi i shumëfishuar, nga Vermoshi deri në Konispol, i mijëra efektivëve, mundësoi një sezon veror të sigurt dhe pa incidente, si dhe reflektoi profesionalizmin dhe humanizmin e punonjësve të Policisë së Shtetit. Vijojmë të jemi të gatshëm për të përmbushur detyrat funksionale ndaj turistëve dhe pushuesve që e zgjedhin vendin tonë gjatë gjithë vitit.



✅ Efektivë policie të mirëtrajnuar janë planëzuar në afërsi të shkollave të vendit dhe së bashku me aktorët e tjerë të zinxhirit të sigurisë në shkolla, janë maksimalisht të angazhuar për të implementuar me rigorozitet Paketën e Sigurisë në këto ambiente.

✅Eksperienca e fituar për organizimin e aktiviteteve ndërkombëtare u pasqyrua në masat e ndërmarra për mbarëvajtjen e ndeshjes Shqipëri-Poloni. Planëzimi i efektivëve, koordinimi i punës dhe levizjeve në kryeqytet, si dhe qytetaria e treguar ndikuan pozitivisht në standardet e sigurisë që vendi ynë ka afirmuar tashmë edhe ndërkombëtarisht.



✅Gjithashtu, efektivë të Policisë së Kukësit janë angazhuar maksimalisht për të garantuar mbarëvajtjen e zgjedhjeve bashkiake që u zhvilluan në këtë qark, gjatë këtij muaji.

✅Për sa i përket misionit parësor të Policisë, sigurisë së qytetarëve, gjatë këtij muaji janë finalizuar megaoperacione me impakt të lartë publik.



– Megaoperacioni policor i koduar “NEVER FORGET” bëri të mundur zbardhjen e disa ngjarjeve kriminale kundër personit e pronës, të ndodhura më parë, brenda dhe jashtë vendit (6 vrasje, 5 shkatërrime me eksploziv të pronës, 2 vjedhje me dhunë, 3 sigurime të kushteve/mjeteve për të kryer vrasje dhe 1 kanosje të punonjësve të Policisë). Profesionalizmi dhe konspiracioni i specialistëve të strukturave hetimore dhe operacionale të Policisë së Shtetit, si dhe të grupeve hetimore të Prokurorisë, mundësuan identifikimin e 16 autorëve të këtyre rasteve (shtetas me rrezikshmëri të lartë shoqërore), si dhe ekzekutimin e 12 urdhrave për ndalimin e tyre.

– Megaoperacioni policor mbarëkombëtar i koduar “Tempulli” çrrënjosi në 12 qarqet e vendit, veprimtarinë kriminale të shpërndarjes së drogave të ndryshme te nxënësit, të rinjtë dhe grupmosha të tjera. Megaoperacioni, në konspiracion të plotë, arriti të vejë në pranga 260 shtetas (organizatorë grupesh kriminale, shpërndarës dhe tregtues të lëndëve narkotike) dhe të sekuestrojë qindra kilogramë cannabis, si dhe heroinë, kokainë, droga të tjera të reja në vendin tonë, armë zjarri, qindra automjete dhe celularë nëpëmjet të cilëve koordinohej dhe kryhej shpërndarja, si dhe shuma të konsiderueshme parash të fituara nga veprimtaritë kriminale.



– Megaoperacionet “Obelisk” dhe “Knock out 3”, të finalizuara në Vlorë, parandaluan ngjarje të rënda kriminale kundër personit, të cilat do të kryheshin nga grupe kriminale, me përdorimin e minave ose armëve të zjarrit. 7 shtetas u vunë në pranga për të dyja megaoperacionet. Minat dhe armët e zjarrit u sekuestruan nga Policia.

– 4 grupe të tjera kriminale që shpërndanin, shitnin ose trafikonin droga të ndryshme (drejt RMV-së ose Greqisë), u goditën në Korçë, Fier, Tiranë dhe Himarë, si rezultat i operacioneve “Restart 16”, “Vakumi”, “Kodra e diellit 3” dhe “ION”. 16 anëtarë (shqiptarë dhe të huaj) të këtyre grupeve kriminale, u vunë në pranga. Cannabis, kokainë, ekstazi, MDMA dhe para të përfituara nga kjo veprimtari kriminale, u sekuestruan nga Policia.

Në vijim, strukturat në qarqe finalizuan 12 operacione të tjera antidrogë dhe 20 operacione kundër kultivimit të cannabisit.

– 4 arsenalë armësh, sasi të mëdha municioni luftarak, jelekë antiplumb dhe veshje kamuflazhi, u gjetën dhe u sekuestruan nga Policia, në Selenicë, si dhe në Shkodër, Durrës dhe në Elbasan (si rezultat i operacioneve “Konglomerat”, “Types” dhe “Brothers”). 5 shtetas u vunë në pranga për posedim të armëve, për qëllime kriminale.

Në vijim, strukturat në qarqe finalizuan 15 operacione të tjera kundër mbajtjes pa leje të armëve të zjarrit.

✅ Rreth 445 000 euro, si dhe mallra (veshje, produkte kozmetike, ora të markave të shtrenjta, aksesorë diamanti dhe floriri) me vlerë rreth 500 000 euro, u sekuestruan nga Policia në qendër dhe në qarqe, si dhe nga shërbimet e Policisë Kufitare, në disa PKK, si rezultat i 17 operacioneve të finalizuara kundër krimeve ekonomiko-financiare.

✅ U zbardhën 43 vjedhje në banesa ose në biznese të ndryshme. Autorët e tyre u identifikuan dhe u vunë në pranga, si dhe u sekuestruan 38 100 euro dhe aksesorë floriri, të vjedhura.

✅ Policia ndërhyri për 52 raste zjarrvëniesh. Përveç asistencës së shërbimeve për të shuar zjarret, hetimet e ndjekura me përparësi rezultuan me arrestimin e 21 shtetasve, procedimin në gjendje të lirë të 31 shtetasve dhe shpalljen në kërkim të 1 tjetri, të gjithë të dyshuar për zjarrëvënie me dashje apo nga pakujdesia.

✅ U finalizuan 10 operacione kundër transportimit të emigrantëve, kundrejt pagesave, për të kaluar ilegalisht kufirin, me destinacion vendet e BE-së.

✅ 4 shtetas të kërkuar ndërkombëtarisht për vrasje, trafikim të drogës, marrëdhënie seksuale me dhunë ose mashtrim, u kapën nga Policia shqiptare, me qëllim ekstradimin.

✅ Shërbimet e Policisë Rrugore, të pajisura me logjistikë bashkëkohore, kanë qenë prezente gjatë këtij muaji, në të gjitha akset e vendit, me qëllimet e vetme: parandalimin e aksidenteve rrugore dhe lëvizjen e lehtësuar të përdoruesve të rrugës.

Në këtë kuadër, si rezultat i punës parandaluese dhe monitorimeve të pandërprera:

Janë vënë në pranga 222 drejtues mjetesh, nga të cilët 130 për drejtim të mjetit në gjendje të dehur dhe 92 për drejtim të mjetit pa leje drejtimi.

Janë pezulluar 499 leje drejtimi, nga të cilat 356 për tejkalim të normave të shpejtësisë, 78 për drejtim mjeti, nën ndikimin e pijeve alkoolike dhe 65 për shkelje të tjera të Kodit Rrugor, për të cilat parashikohet kjo masë administrative.

✅Shërbimet e Policisë Kufitare kanë ofruar shërbim cilësor, të shpejtë dhe etik, për qytetarët në hyrje/dalje, në të gjitha PKK-të e vendit. Kontrollet e bazuara në analizat e riskut, kanë garantuar qarkullimin e lirë dhe të sigurt të shtetasve, mallrave dhe shërbimeve.

Këto shërbime kanë konstatuar dhe goditur: 48 raste të kalimit të paligjshëm të kufirit, 10 raste të mosdeklarimit të të hollave, 9 raste të përdorimit të dokumenteve false, 9 raste të kontrabandimit të mallrave të ndryshme dhe 6 raste të trafikimit të mjeteve motorike.

Policia e Shtetit është maksimalisht e angazhuar për të parandaluar ngjarjet kriminale, për të zbardhur ato që janë kryer më parë, për të finalizuar megaoperacione dhe operacione kundër veprimtarive kriminale, për të nxjerrë përpara përgjegjësisë penale shtetasit që cenojnë rendin dhe sigurinë publike, si dhe nëpërmjet punës së përditshme, për të kontribuar për rritjen e imazhit të vendit.

Ftojmë qytetarët që të kallëzojnë çdo lloj paligjshmërie që ata ndeshin dhe iu garantojmë anonimatin, reagim të menjëhershëm dhe profesional.