Polici hero shpëtoi 3 të plagosurit nga aksidenti në Fier, i akordohet certifikata e lartë

Lajmifundit / 9 Gusht 2025, 11:32
Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Ilir Proda, i ka akorduar Certifikatën për Shërbime të Dalluara inspektorit të Policisë Rrugore, Klajdi Mustaj, për veprimin e tij të shpejtë dhe heroik në ndihmën e tre qytetarëve të plagosur pas një aksidenti në rrugën Levan-Fier.

Në një reagim zyrtar, Proda theksoi se “Veprimi i Inspektor Klajdi Mustaj tregon më së miri misionin e Policisë së Shtetit: të jemi aty ku qytetarët kanë më shumë nevojë për ne. Guximi, profesionalizmi dhe reagimi i shpejtë i punonjësit tonë në shpëtimin e tre bashkëqytetarëve është shembull frymëzues për të gjithë trupën policore. I shpreh mirënjohjen time dhe të gjithë Policisë së Shtetit për këtë akt human e profesional. Faleminderit për guximin dhe zemrën e madhe që tregove në shërbim të qytetarëve”.

Ngjarja ndodhi kur një makinë u përplas me një pishë anës rrugës, u përmbys dhe shpërtheu në flakë. Pa pritur mbërritjen e shërbimeve zjarrfikëse, inspektori Mustaj ndërhyri menjëherë dhe arriti të nxjerrë të plagosurit nga makina në flakë, duke shmangur një tragjedi të madhe.

Klajdi Mustaj është pjesë e Policisë së Shtetit që nga shkurti i vitit 2024, pasi përfundoi Kolegjin Profesional për Patrullë të Përgjithshme. Veprimi i tij është shembull i qartë i përkushtimit dhe gatishmërisë së policisë në mbrojtje të jetës dhe sigurisë së qytetarëve.

