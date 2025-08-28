Pogradec/ Shkatërruan shkollën 9-vjeçare të Buzaishtës, 2 të miturit procedohen penalisht
Të miturit shkatërrojnë shkollën 9-vjeçare të Buzaishtës në Pogradec, Policia i merr nën akuzë.
Ngjarja ka ndodhur ditë më parë, teksa janë publikuar edhe pamjet e shkatërrimit dhe klasave të kthyera përmbys, me dëme të konsiderueshme materiale. Mbetet i panjohur shkaku i kësaj dhune dhe sulmi ndaj institucionit arsimor.
“Shërbimet e Komisariatit të Policisë Pogradec referuan materialet në Prokurori, ku filloi procedimi penal për 2 shtetas të mitur, pasi dyshohet se kanë dëmtuar disa banka dhe sende, në shkollën 9-vjeçare në fshatin Buzaishtë”, tha shkurtimisht sot (28 gusht), Policia e Korçës për rastin.
Hetimet do i ndjekë prokuroria vendore, teksa të miturit hetohen në gjendje të lirë për shkak të moshës.