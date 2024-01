Po shkëmbenin 10 milionë paund kokainë, policia spanjolle kap “mat” shqiptarët

Tre britanikë janë arrestuar në Costa Blanca të Spanjës pas një ndjekjeje policore që çoi në sekuestrimin e më shumë se 10 milionë paund kokainë që besohet se ishte kontrabanduar në Evropë nga Ekuadori.

Treshja u prangos pasi njëri nga të dyshuarit përplasi dy makina policie gjatë një ndjekjeje me shpejtësi të madhe ndërsa britanikët morën në dorë një furgon me 300 kilogramë kokainë ​​nga dy shqiptarë, të cilët gjithashtu janë arrestuar. Dy nga britanikët ishin në furgon dhe një i treti në një makinë vëzhguese që drejtohej përpara tyre për t’i paralajmëruar për bllokimet e policisë dhe probleme të tjera të mundshme.

Arrestimet u kryen në një parkim makinash të hipermarketit Carrefour pranë vendpushimit në Denia dhe përfshinin oficerë të fshehtë nga një njësi e specializuar për drogën dhe krimin e organizuar me bazë në Valencia, si dhe oficerë të uniformuar lokalë dhe Gardën Civile.

Raportet lokale thanë se britaniku që drejtonte furgonin hodhi çelësat e ndezjes në një përpjekje të dëshpëruar për të ndaluar policinë të hapte automjetin dhe të zbulonte drogën, megjithëse ata u gjetën pas një kërkimi të shkurtër. Arrestimet u kryen pasditen e së martës dhe të dyshuarit pritet të dalin para gjykatës së shpejti.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Policia ende nuk ka bërë ndonjë koment zyrtar, por pritet ta bëjë këtë pas seancës gjyqësore, e cila do të zhvillohet me dyer të mbyllura dhe pritet të çojë në kthimin e të dyshuarve në një burg lokal në pritje të një hetimi në vazhdim. Policia thuhet se ka vëzhguar dorëzimin e furgonit me kokainë, nga dy të dyshuarit shqiptarë te shtetasit britanikë, përpara se të ndiqte të dy grupet e burrave.

Britanikët në furgonin që përmbante drogën dhe automjetin mbështetës u nisën drejt jugut përgjatë autostradës AP7 drejt një destinacioni të panjohur. Automjetet që thuhet se janë përplasur nga të dyshuarit janë dëmtuar rëndë, por nuk ka raporte të menjëhershme për persona të lënduar. Disa kontrolle pronash u zhvilluan të mërkurën në dhe rreth Llirisë në prani të dy të dyshuarve shqiptarë dhe avokatëve të tyre pas arrestimeve.