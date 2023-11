"Po shkelni Kushtetutën"/ Deklarata e Belerit në Gjykatë: Pse u bë seanca me dyer të mbyllura?

Është shtyrë gjyqi ndaj Fredi Belerit. Mësohet se në fjalën e tij gjatë seancës së zhvilluar Beleri ka hedhur akuza se është bërë shkelje e Kushtetutës.

“Keni shkelur kushtetutën me dëshmitarin Arsen Rama. Keni ndikuar ju si kryesues. Pse u bë seanca me dyer të mbyllura. Ajo që i ka ndodhur me automjetin nuk do të thotë se i rrezikohet jeta. Dëmtimi i automjetit është bërë nga persona të tjerë që nuk kanë lidhje me mua. Në seancën e kaluar prokuroria nuk u shqetësua që dëshmitari gënjeu. Arsen Rama nuk ka mundësuar që ne të pyesim e të marrim përgjigje të sakta. Ju si kryesues nuk keni mbajtur qëndrim të drejtë gjatë marrjes në pyetje të dëshmitarit Arsen Rama”, mësohet të ketë thënë Beleri. Nga ana e tij gjyqtari Erion Çela ka thënë se Avdyl Rama rezulton të ektë dalë jasht shtetit me datë 27/11/2023. “Konstatohet se prezent në sallë sallë janë dëshmitarët e kërkuar nga mbrojtja”, është shprehur gjyqtari.

Ndërsa prokurorja Dorina Bejko është shprehur: “Në Tims Avdyl Rama rezulton se ka dalë jashtë shtetit me datë 27/11/2023. Konstatohet se prezent në sallë sallë janë dëshmitarët e kërkuar nga mbrojtja”.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Të dyja palët, edhe SPAK edhe avokatet e Belerit i kërkojnë gjykatës të vijojnë kërkimet për Avdyl Ramën.

Ky i fundit është vëllai i Arsen Ramës bashkëpunëtorit të drejtësisë. Avdyli u thirr në proces për shkak se u përmend në gjykatë për shkak të polemikave që janë krijuar rreth deklarime të përfulura mediatike të tij. Nga ana e tij, avokati i Belerit solli dhe indicie në gjykatë ku deklaroi se Avdyl Rama ka deklaruar një adresë banimi në “lagjen e re” në Vlorë, dhe publikon foto në rrjetet sociale sipas tij, nga ky qytet.