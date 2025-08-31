Po riparonte defektin, bie në kontakt me rrymën dhe humb jetën 51-vjecari në Tiranë
Nje person gjeti vdekjen ne Valias te Tiranes ku po riparonte nje defekt elektrik.
Lajmi u be me dije nga policia.
Kamëz/Informacion paraprak.
Rreth orës 16:45, në Valias, shtetasi A. L., rreth 51 vjeç, dyshohet se gjatë kohës që po rregullonte një defekt elektrik ka rënë në kontakt me energjinë elektrike, dhe për pasojë ka humbur jetën.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të rastit.