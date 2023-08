Po punonte për të nxjerrë mermer, aksidentohet dhe vdes 55-vjeçari Skrapar, arrestohen dy përgjegjësit e firmës

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Skrapar ku një 55-vjeçar i cili punonte për të nxjerr mermer ëhstë aksidentuar në punë dhe ka humbur jetën.

Sipas policisë mësohet se në lidhje me këtë ngjarje janë arrëtaur dy zyrtarë të firmës një 68 vjeçar banues në Tiranë, me detyrë përgjegjës teknik dhe një 50 vjeçar, banues në Greqi, me detyrë përgjegjës sektori, në të njëjtën firmë.

Ngjarja ka ndodhur pranë një firmë përpunimi mermeri, në vendin e quajtur Qafa e Devrisë në Skrapar, ndërsa arrestimi i tyre është vërë pasi akuzohen për shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë ku si pasojë humbug jetën 55 vjeçari.

Ndërkohë materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat, për veprime të mëtejshme.