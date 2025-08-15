LEXO PA REKLAMA!

Po notonte në det, mbytet 63-vjeçari në Gjirin e Lalëzit

Lajmifundit / 15 Gusht 2025, 10:24
Aktualitet

Po notonte në det, mbytet 63-vjeçari në Gjirin e Lalëzit

Një ngjarje tragjike ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Gjirin e Lalëzit, ku një 63-vjeçar dyshohet se u mbyt aksidentalisht teksa po notonte.

Sipas informacioneve paraprake, rreth orës 07:40, shtetasi I. B., banues në Tiranë, humbi jetën gjatë kohës që po lahej në det.

Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po punon për të zbardhur plotësisht shkaqet dhe rrethanat e ngjarjes.

Njoftimi i Policisë Durrës:

Gjiri i Lalëzit/Informacion paraprak-Rreth orës 07:40, dyshohet se është mbytur aksidentalisht, duke u larë në det, shtetasi I. B., 63 vjeç, banues në Tiranë. Grupi hetimor po punon për dokumentimin e shkakut dhe rrethanave të rastit. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës.

