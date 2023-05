“Po mungova 2 ditë qaje Nardin”/ Nëna e Koçoles zbulon bisedën e fundit me të birin: Shoku më tha...

Nëna e Leonard Thodhorit në Sarandë ka treguar bisedën e fundit që ka bërë me të birin para se ky i fundit të zhdukej.

Në një intervistë për emisionin Uniko, Evanthia Thodhori zbuloi se i biri i kishte kërkuar që nëse ndonjë ditë do të zhdukje, e ëma të shkonte menjëherë dhe ta kërkonte në Polici, duke i lënë të kuptohej se kishte probleme.

“Nëse mungoj 2 ditë qaje Nardin dhe denonco në Polici,”-tha ajo gjatë intervistës, duke shtuar se shkak për konfliktin mund të jetë një tokë në Sarandë dhe një pagesë që është bërë për plot 21 mijë euro.

PJESË NGA INTERVISTA:

Evanthia Thodhori: Niko Beduli është shoku i Leonardit më i ngushti, vinte hante në shtëpinë time, pinte.

Pra, këtë tokë e kanë bërë si të tyren Niko Beduli shoku i tij i ngushtë dhe Leonard Thodhori, djali juaj.

Evanthia Thodhori: Po. Ke të drejtë tani të hysh në Hipotekë, se mua nuk më tregojnë.

Këtu thuhet që për këtë tokë janë paguar 21 mijë Euro. Do merreshin dhe para të tjera të pashlyera për këtë tokë.

Evanthia Thodhori: Po. Po kush i ka?

Niko Beduli ishte bashkëpronar?

Evanthia Thodhori: Qe bashkëpronar. Niko Budali ka prona në Gjashtë, ka në Metoq.

U tha që ata së bashku e kanë shitur këtë tokën. Djali të ka shprehur ndonjë frikë?

Evanthia Thodhori: Më tha mua, po mungova 1 ditë tha, po mungova 2 ditë qaje Nardin, po ik në polici denonco. Dakort. Unë vajta menjëherë. Të enjten paradite erdhi më mori me makinë, më tha mua do vish të flesh lart te motra tënde që është vetëm. Do vij bir i nënës i thashë.

Erdhi më mori. Në makinë kishte Ylli Gjinikën. Data 6 që erdhi ai. S’kishte humbur Nardi akoma. Po këtë ku e çon ti i thashë unë? Po ti e di o plakë që e kam shok unë atë tha, ne jemi vëllezër.

Tha ai unë do vete ta ruaj Koçolen. Pse, i thashë unë? Po ja kështu të vemi bashkë. I thashë unë, o Nardi sonte e do çelësin? Jo tha. Nuk e mori. Më çoi para te Miri. Miri rrinte tek ai lokali. Fatmir Sulovari. Ky pinte raki atje.

Ai s’e ktheu kokën, nuk zbriti fare Leonardi. Më tha mua jepi çelësin Mirit se i vjen turp nga ty që të rrinte në shtëpi. I them unë o Miri merr o floriri nënës, merre çelësin mos ta marr unë. Ai përfundimisht nuk e mori.

S’e mori, as ai as Nardi. Ku vajti Nardi pastaj? Miri qëndroi atje, ai erdhi këtu me makinën që kishte.