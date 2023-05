Po kërkonin një tjetër person, policia e gjeti të mbuluar me gjak 58-vjeçarin që vrau kunaten në Elbasan

Policia e Elbasanit jep detajet e para nga vrasja në Bradashesh ku kunati vrau me sëpatë kunatën. “Blutë” njoftojnë se në Bradashesh kishin ngritur një pikë kontrolli për kapjen e autorit të plagosjes në Peqin, por kanë konstatuar një shtetas që po vraponte me sëpatë dhe i kishte duart me gjak.

Shërbimet janë vënë në ndjekje dhe kanë bërë të mundur kapjen e shtetasit R.T. 58 vjeç, banues në fshatin Shirgjan dhe e kanë shoqëruar në komisariat.

Nga veprimet e para hetimore dyshohet se ky shtetas, rreth orës 13:00, në fshatin Kusarth, në rrugë, ka goditur me sëpatë motrën e bashkëshortes së tij, shtetasen A. Q., 44 vjeçe, banuese në Kusarth, e cila është dërguar në spital, ku si pasojë e plagëve të marra ka humbur jetën.

Njoftimi i policisë:

Elbasan



Goditi me sëpatë kunatën e tij, falë veprimeve të shpejta nga Policia, kapet dhe shoqërohet autori i dyshuar.

Si pasojë e plagëve të marra, 44-vjeçarja humbi jetën në spital.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Elbasan, gjatë kontrollit në territor, në fshatin Bradashesh, për kapjen e autorit të plagosjes së 55-vjecarit, në Peqin, kanë konstatuar një shtetas, me një sopatë në dorë dhe me duart me gjak, i cili po ecte me vrap.

Shërbimet e Policisë janë vënë vënë në djekje dhe kanë bërë kapjen e shtetasit R. T., 58 vjeç, banues në fshatin Shirgjan, Elbasan dhe kanë shoqëruar atë në Komisariat.

Sëpata është sekuestruar në cilësinë e provës materiale.

Grupi hetimor, në drejtimin e Prokurorisë, po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.