LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Po kalonin në mënyrë të paligjshme kufirin, nën akuzë 5 persona në Korçë

Lajmifundit / 29 Gusht 2025, 13:44
Aktualitet
Po kalonin në mënyrë të paligjshme kufirin, nën

Pesë persona që po tentonin të kalonin ilegalisht kufirin janë marrë nën akuzë nga Policia e Korçës. Të dyshuarit janë 2 persona nga Elbasani, të tjerët nga Shkodra, Tirana dhe Gramshi.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve referuan materialet në Prokurori, ku filloi procedimi penal për veprën “kalimi i paligjshëm i kufirit shtetëror”, për K. I., 60 vjeç, dhe L. Gj., 41 vjeç, banues në Elbasan, D. M., 33 vjeç, banues në Tiranë, V. C., 63 vjeç, banues në fshatin Barbullush, Shodër dhe K. H., 33 vjeç, banues në fshatin Bersnik, Gramsh”, tha policia vendore.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë Korçë, për veprime të mëtejshme dhe për zbardhjen e plotë të rastit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion