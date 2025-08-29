Po kalonin në mënyrë të paligjshme kufirin, nën akuzë 5 persona në Korçë
Pesë persona që po tentonin të kalonin ilegalisht kufirin janë marrë nën akuzë nga Policia e Korçës. Të dyshuarit janë 2 persona nga Elbasani, të tjerët nga Shkodra, Tirana dhe Gramshi.
“Specialistët për Hetimin e Krimeve referuan materialet në Prokurori, ku filloi procedimi penal për veprën “kalimi i paligjshëm i kufirit shtetëror”, për K. I., 60 vjeç, dhe L. Gj., 41 vjeç, banues në Elbasan, D. M., 33 vjeç, banues në Tiranë, V. C., 63 vjeç, banues në fshatin Barbullush, Shodër dhe K. H., 33 vjeç, banues në fshatin Bersnik, Gramsh”, tha policia vendore.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë Korçë, për veprime të mëtejshme dhe për zbardhjen e plotë të rastit.