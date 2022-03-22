"Po çmendem, kam pasur shumë humbje”, zbardhen mesazhet e 'mbretit të drogës'
Detroit – Gjykata Federale ka bërë të ditura detaje të reja lidhur me bosin shqiptar të kokainës në Detroit, Ylli Didani.
Shqiptari u kap në tentativë për të trafikuar tonelata kokainë me anë të një nëndetëse me telekomandë. Sipas Gjykatës Federale në Detroit, shqiptari ka publikuar mesazhe në sallën e gjyqit dhe ku shqiptari është shprehur i shqetësuar për fitimet e humbura teksa perandoria e tij u shpërbë pas një serie konfiskimi në portet evropiane.
Në një aktakuzë të re, prokurorët pretenduan se Ylli Didani, 44 vjeç, la gjurmë dixhitale dhe në kohë reale në tekste të celularit që përdorte, ndërsa hetuesit e drogës në të gjithë Evropën kapën dërgesat e kokainës së tij kontrabandë. Në total, nga Spanja në Britaninë e Madhe deri në Holandë, nga viti 2017 deri në vitin 2020, hetuesit sekuestruan më shumë se 4 800 kilogramë të fshehura në anije mallrash, sipas dosjes së gjykatës.
Aktakuza, për herë të parë, shpjegoi se si rrjeti i dyshuar i drogës i Didanit arriti të kontrabandonte kokainën dhe përshkruante përfshirjen e financuesit sekret të rrjetit të drogës, Marty Tibbitts, CEO i Telecom Grosse Pointe Park.
Aktakuza thoshte se organizata e drogës e Didanit ishte ende funksionale, një vit pas arrestimit të tij, pasi bashkëpunëtorët porositën, blenë dhe morën automjete të blinduara, duke përfshirë një Lexus LX 570 të vitit 2020, një Mercedes -2020 Benz AMG G 63 dhe një Chevrolet të vitit 2021. Tahoe, deri në muajin e kaluar.
Aktakuza dha gjithashtu një pasqyrë të mijëra mesazheve të marra nga prokurorët federalë që punonin me homologët e tyre në Francë dhe vende të tjera. Mesazhet e shpërndara në aplikacionin e mesazheve sekrete Sky ECC kishin për qëllim të vetëshkatërroheshin, por hetuesit federalë morën fotografi të teksteve të shkëmbyera midis Didanit dhe bashkë trafikantëve të tjerë, thanë prokurorët.
“Sapo u dreqëm”, i dërgoi Didani – Tibbitts në nëntor 2017 pasi hetuesit kapën 140 kilogramë kokainë në Holandë.
“Ne do ta rregullojmë vëllain tim,” i dërgoi mesazh Tibbitts.
Didani është mbajtur pa kontakte që nga arrestimi i tij në mars 2021 në Aeroportin Ndërkombëtar Charlotte Douglas në Charlotte, Karolina e Veriut.
Ndërsa hetuesit e arrestuan atë, ata sekuestruan një byzylyk prej 3,200 dollarësh prej ari 18 mijë dollarësh, diamant dhe byzylyk prej 12,000 dollarësh, ore Rolex Yacht-Master II.
Në përgjithësi, Didani përballet me 20 vjet ose më shumë burg federal nëse dënohet për komplot për drogë dhe pastrim parash.
“Asnjë nga pretendimet e qeverisë nuk është testuar për vërtetësi,” tha avokati i Didanit, Wade Fink, të hënën për Detroit Neës.
“Kjo është ajo që ndodh në një sallë gjyqi. Dhe ka shembuj të panumërt të akuzave të qeverisë që tingëllojnë mirë në letër, por nuk qëndrojnë para një jurie.”
Tibbitts përshkruhet në aktakuzë si një i besuar, njeriu i parave i rrjetit të drogës dhe një anëtar kyç i rrethit të brendshëm të Didanit.
Tibbitts, 50 vjeç, një pilot i vrullshëm multi-milioner dhe CEO i Shërbimit Clementine Live Ansëering me bazë në Harper Ëoods, po e ndihmonte Didanin të ndërtonte një nëndetëse të projektuar për t’u bashkuar me anë të magneteve me mallrat e oqeanit, thanë prokurorët.
Duke përdorur një modem nënujor, silur do të komunikonte me një operator në distancë i cili mund të gjurmonte vendndodhjen e dronit nëpërmjet një pajisjeje GPS në bord.
Rrjeti i drogës do të ishte në gjendje të dërgonte një varkë peshkimi në vendndodhjen e silurëve, deri në 100 milje larg brigjeve të Evropës.
Hetuesit përgjuan komunikimet midis Tibbitts dhe Didani nga maji 2016 deri në qershor 2018, duke treguar se një kompani ishte punësuar për të ndërtuar një prototip të silurit.
Zhvillimi i nëndetëseve u ndal në korrik 2018. Pikërisht atëherë Tibbitts përplasi avionin e tij luftarak të vjetër Havilland DH 112 Venom në një hambar bulmeti në Sheboygan, Ëisconsin. Tibbitts mbeti i vdekur së bashku me rreth 50 bagëti.
Tibbitts nuk është identifikuar me emër në aktakuzë. Në vend të kësaj, prokurorët e quajnë atë
“Konspirator Një”. Por detajet në dosjet gjyqësore – duke përfshirë qytetin e tij të lindjes, vdekjen në një aksident avioni më 20 korrik 2018 dhe emri i parë “Marty” – përputhen me detajet rreth jetës dhe vdekjes shumë të publikuar të Tibbitts. Dhe burimet kanë konfirmuar identitetin e Tibbitts në çështjen penale.
Tibbitts akuzohet se i ka dhënë një trafikanti të dytë kontrolle të shumta për të blerë sasi të mëdha kokaine midis qershorit 2016 dhe dhjetorit 2017, sipas aktakuzës . Çeqet u arkëtuan më pas në bankat e zonës, dyqane pengjesh dhe biznese të këmbimit të arit.
Paratë financuan një operacion të gjerë.
Prokurorët thanë se rrjeti i drogës i Didanit kishte vepruar në zonën e metrosë së Detroitit të paktën që nga gushti 2016 dhe kishte lidhje me 14 vende të tjera. Këto janë Kolumbia, Ekuadori, Meksika, Kanadaja, Kili, Shqipëria, Turqia, Brazili, Gjermania, Republika Domenikane, Emiratet e Bashkuara Arabe, Belgjika, Spanja dhe Holanda.
Didani u mbështet në atë që ai mendonte se ishte një aplikacion i sigurt mesazhesh për të mbikëqyrur një perandori droge që gjeneroi më shumë se 111.5 milionë dollarë, thonë prokurorët.
Por prokurorët thanë se aplikacioni Sky ECC përfundimisht e tradhtoi Didanin.
Hetuesit zbuluan se Didani dhe bashkëpunëtorët anonimë po përdornin telefona celularë të koduar me softuer të ofruar nga Sky Global, një rrjet kanadez komunikimi dhe ofrues shërbimi.
Në dosjen e qeverisë nuk bëhet e ditur se si janë sekuestruar mesazhet. Por në fillim të marsit 2021, policia në Francë, Belgjikë dhe Holandë mbylli rrjetin pasi kishte sulmuar Sky ECC.
Mbyllja përkoi me arrestimin e të paktën 80 personave dhe qindra bastisje në të gjithë Evropën. Gjatë një hetimi dyvjeçar, forcat e rendit përgjuan 1 miliard mesazhe dhe sekuestruan më shumë se 17 ton kokainë.
Aktakuza e ngritur këtë muaj përfshinte tekst të gjerë dhe përshkruan Didanin duke shpërndarë në mënyrë obsesive histori lajmesh ndërsa hetuesit ndërkombëtarë të drogës kapën një ngarkesë për dërgesë në mbarë botën.
Pas kapjes së 140 kilogramëve në Holandë në nëntor 2017, Didani u rigrupua.
Më 18 dhjetor 2017, ai udhëtoi me SUV Porsche të Tibbitts në Uashington, D.C. dhe u vendos në hotelin JU Marriott, sipas aktakuzës. Të dhënat e Sekretarit të Shtetit të Miçiganit tregojnë një SUV Porsche Cayenne të vitit 2011 të regjistruar në Tibbitts.
Të nesërmen në hotel, Didani ka fotografuar në celularin e tij një foto tjetër ku shfaqen më shumë se 190 pako në formë drejtkëndëshe që ngjasojnë me kilogramët e kokainës, shkruan prokurorët.
Dy ditë më vonë, më 21 dhjetor, një bashkëpunëtor fluturoi në Uashington me aeroplanin privat të Tibbitts për t’i dhënë Didanit rreth 450,000 dollarë, sipas aktakuzës. Paratë u përdorën për të paguar kokainën me shumicë.
Tetë muaj më vonë, Tibbitts ishte i vdekur, zhvillimi i nëndetëses u braktis dhe siguria e rrjetit të drogës ra në gërmadha.
Në verën e vitit 2019, rrjeti i drogës dyshohet se ka tentuar të dërgojë 753 kilogramë kokainë nga Ekuadori në portin e Roterdamit në Holandë.
Didani mori një foto të informacionit të rezervimit për anijen e mallrave MSC Anisha R dhe një faturë për pesë kontejnerë transporti, thonë prokurorët. Anija duhej të mbërrinte në Evropë më 9 gusht 2019, sipas aktakuzës.
Nga ana tjetër, Didani ndau një foto të kokainës në pako që mbanin shenjat e një pistolete gjysmë automatike të zezë, pretenduan prokurorët.
“Fotografitë përshkruanin gjithashtu kokainë të përzier me tufa bananesh dhe të ngarkuara në një kontejner transporti,” sipas aktakuzës.
Ndërsa droga ishte rrugës, Didani diskutoi plane të mëdha, duke i dërguar mesazhe një trafikanti të paidentifikuar për dërgesat në të gjithë Evropën, duke përfshirë Antuerpin, Belgjikë.
“Pra… së shpejti në Barcelonë vëllai im”, thuhet në SMS e Didanit.
Ngarkesa e drogës në Holandë nuk arriti kurrë te klientët e Didanit. Hetuesit sekuestruan drogën më 9 gusht 2019 dhe Didani i dërgoi fotografi një komplotisti që tregonte oficerët duke qëndruar përpara kontejnerit të transportit të sekuestruar, sipas aktakuzës.
Didani: “Kam marrë një lajm shumë të hidhur…”
Didani: “Unë jam çmendur, vëlla.”
Ai gjithashtu dërgoi një artikull të lajmeve në internet për drogën MSC Anisha R dhe një sekuestrim të dytë prej 500 kilogramësh kokainë në Holandë, pretenduan prokurorët.
Humbjet pasuan.
Në janar dhe shkurt 2020, Didani dhe të tjerë dyshohet se organizuan dërgesën e 644 kilogramëve kokainë nga Ekuadori në portin e Roterdamit. Droga ishte fshehur në një kontejner transporti në bordin e anijes Jean-Gabriel .
Videot e gjetura në telefonin e Didanit treguan hetuesit se si u soll droga në bordin e anijes.
Videot treguan trafikantët e panjohur duke thyer një kontejner të mbyllur dhe të mbyllur dhe duke zëvendësuar një paletë produktesh me 14 qese të zeza të mbushura me kokainë, shkruan prokurorët.
Hetuesit zbuluan dhe sekuestruan drogën më 22 shkurt 2020.
Tre ditë më vonë, Didani i dërgoi mesazhe një trafikanti duke thënë se konfiskimi ishte “shumë serioz”, sipas aktakuzës.
“Po vëlla, edhe ne humbëm”, ka shkruar trafikanti.
Në mars, anëtarët e rrjetit të drogës ngarkuan 1000 kilogramë kokainë në anijen e mallrave të Bermudës, Limari . Anija u largua nga një port në Peru më 11 mars 2020 me destinacion Holandën.
Një trafikant i dërgoi Didanit video që vërtetonin se droga ishte fshehur në anije.
“Videot … tregojnë një trafikant të panjohur në Limari duke thyer një kontejner transporti të mbyllur duke përdorur prerëse bulonash për të prerë vulat e bravave …”, sipas aktakuzës.
“Disa trafikantë të panjohur vendosën disa çanta të mëdha të zeza në kontejnerin e transportit, më pas një i panjohur e mbylli përsëri kontejnerin e transportit me vula të reja mashtruese.”
Kontejneri që përmbante kokainën u transferua më pas në një anije të dytë, Cartagena Express.
Mashtrimi dështoi. Hetuesit e kapën drogën më 7 prill.
Gjatë ditëve në vijim, Didani ndau lajmet për konfiskimin me një të afërm dhe një person tjetër.
Ai gjithashtu “i dërgoi mesazhe SMS individit duke treguar se ai ishte vërtet i trishtuar…”, thuhet në aktakuzë.
Hetuesit kapën një ngarkesë më të madhe – 1100 kilogramë kokainë – nga anija e mallrave Jenny më 20 prill 2020 në portin e Bilbaos në Spanjë. Droga vinte nga Ekuadori.
Didani mori foto dhe video të shumta të drogës në qese të zeza, të ngarkuara në paleta me banane në një kontejner transporti, thanë prokurorët.
Sekuestrimi më i madh ndodhi në Mbretërinë e Bashkuar në shtator 2020 kur hetuesit gjetën 1200 kilogramë kokainë të fshehura në bordin e mallrave Star Care në portin e Dover. Droga ishte dërguar nga Guayaquil, Ekuador.
Përsëri, Didani ndau një artikull lajmesh me disa njerëz që përshkruante sekuestrimin e drogës, thanë prokurorët.
“Kam pasur një (problem) sot…” shkroi Didani.
“Kostoja ime ishte 11 milionë”
“Dikush bëri një gabim”, shtoi ai.
Një mesazh me tekst i 23 shtatorit për një të njohur kapi humorin e keq të Didanit dy ditë pas konfiskimit.
“Ju jeni të qetë”, shkruan Didani në lidhjen e një lajmi tjetër për konfiskimin.
Në të njëjtën ditë, Didani u ankua për sigurinë e dobët operative të rrjetit të drogës, sipas aktakuzës.
“Kam humbur miliona dje”, i shkruan Didani një personi të paidentifikuar. “Budalla f—-.
Didani besonte se hetuesit monitoronin telefonat e përdorur nga anëtarët e rrjetit të drogës, thanë prokurorët.
“Nuk e kam problem të humbas vëllanë”, ka shkruar Didani.
“Por ata po përdornin sistemin në të cilin hyri policia. »
Humori i Didanit u përmirësua më 25 shtator dhe ai kishte rifituar një farë dredhie.
“Jam i zemëruar dhe i inatosur. Por unë jam mirë”, i ka shkruar Didani një personi të paidentifikuar.
“Unë dërgoj një ngarkesë 4 herë më të madhe se kaq.”/ abcnews