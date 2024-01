“Po afrojnë temperaturat tipike të dimrit”/ Sinoptikani: Ja kur priten reshje bore

Shqipëria duket se e kaloi vitin 2023 pa pasur një dimër të ftohtë, e po ashtu ka nisur edhe viti 2024. Ditët e para të këtij viti ndonëse me vranësira kanë qenë me temmperatura të larta por nga parashikimi i motit, duket se “pranvera” nuk do të zgjasë shumë.

Sinoptikani Hakil Osmani nga Meteoalb ishte i ftuar në një lidhje direkte për Euronews Albania tha se në 10 ditëshin e dytë të janarit, pritet që dimri të vijë i acartë. Ai tha se pritet që në mesin e janarit temperaturat të ulen ndjeshëm e madje në zonaat malore do të kemi edhe rreshje bore.

“Deri ditën e shtunë, do të kemi temperatura të larta deri në 18 gradë celsius, duke u dukur më shumë si pranverë se sa si mesi i dimrit. Deri ditën e shtunë, kushtet e motet do mbeten nën ndikimin e vranësirave, ndërsa rreshjet e shiut do të jenë të pakta. Pasditia e të shtunës mund të ketë rrebeshe shiu, ndërsa ditën e diel temperaturat do të jenë më tipike dimri. Dita e dielë do ketë temperatura rreth 15 gradë celsius, ndërsa vlera minimale do jetë 1 apo 2 gradë celsius. Ditën e shtunë ka sinjale që do të ketë fuqizim të ndikimit të erës mbi 75 kilometra, gjë që do të jetë mjaft problematike.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Sinjalet janë që 10 ditëshi i dytë i Janarit të sjellë një rënie të temperaturave të ajrit. Do kemi një rënie të ndjeshme dhe do të ndiejmë atë të ftohtin e acartë. Në momente që kemi prezente rreshje, do të jenë në formën e dëborës, pasi në zonat malore, pritet që do kemi rreshje të flokëve të dëborës”,-tha Hakil Osmani.