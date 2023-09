"Plumbi i artë"/ Pagoi 120 mijë euro për t’i vrarë bashkëshorten, arrestohet në Rinas i shumëkërkuari

Policia e Shtetit ka vënë në pranga në hyrje të aeroportin e Rinasit avokatin Alban Bengasi, i cili pagoi 120 mijë euro tek grupet kriminale për t’i hequr qafe gruan.

Në dëshminë e Nuredin Dumanit, ai tregonte se si kishte refuzuar që të vriste ish-gruan e avokatit Alban Bengasi për shumën e 120 mijë eurove, pasi më herët ishte porositur për gjymtimin e saj.

Bengasi dyshonte se ish-gruaja e tij e kishte tradhëtuar me shokun e ngushtë, dhe për këtë kishte nisur një seri hakmarrjesh ndaj saj, me qëllimin final për ta eleminuar. Ai përdorte njohjen me bosët e krimit, për të realizuar qëllimin e tij, ndërkohë që nga Dumani përshkruhet si një person që pinte shumë kokainë.

Dumani ka dhënë me detaje dhe emra, ditët kur ka ndjekur ish-gruan e Bengasit, dhe sulmin ndaj saj, që nuk kishte shkuar sipas parashikimeve të vetë avokatit.

Policia e Shtetit Vijon megaoperacioni policor i koduar “Golden Bullet”. Ndalohet në Rinas, një shtetas tjetër i shpallur në kërkim gjatë këtij megaoperacioni. Në hyrje, në aeroportin e Rinasit, gjatë përpunimit të dokumentacionit të pasagjerëve, shërbimet e Policisë kanë identifikuar dhe ndaluar shtetasin A. B. Ndaj këtij shtetasi, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, mbi dyshime për përfshirje në veprimtari kriminale kundër personit dhe në fushën e krimit të organizuar. Materialet procedurale i kaluan SPAK-ut, për veprime të mëtejshme.