Vjehrri plagos me thikë dhëndrin në Kavajë, 64-vjeçari ndërhyri për të mbrojtur vajzën

Një 64-vjeçar është shoqëruar nga policia e Kavajës pasi ka goditur me thikë dhëndrin e tij.

Sipas policisë, 46-vjeçari me inicialet L. D. Është shoqëruar menjëherë për në Spitalin Rajonal të Durrësit ku ka marrë ndihmën e parë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Po ashtu Policia njofton se falë reagimit në kohë dhe veprimeve të shpejta, kanë bërë shoqërimin e vjehrrit të 46-vjeçarit, shtetasin P. D., 64 vjeç.

Nga veprimet e para hetimore, dyshohet se shtetasi P. D., e ka plagosur me mjet prerës (thikë) dhëndrin e tij për motive familjare, pasi 46-vjeçarit fillimisht është konfliktuar me bashkëshorten e tij e më pas dyshohet se ka ndërhyrë vjehrri për të ndihmuar vajzën e tij, ku gjatë këtij konflikti ky i fundit e ka plagosur me thikë.

Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorit të gatshëm, po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe dokumentimin e plotë ligjor të rastit.

