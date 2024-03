Plas sherri në burgun italian, plagoset një shqiptar dhe dy gardianë

Një sherr që ka degraduar në përplasje fizike raportohet të ketë ndodhur në burgun e ternit në Itali.

Për arsye ende të paqarta një shqiptar është përleshur me dy afrikanë e si pasojë kanë mbetur të plagosur shqiptari dhe dy gardianë që u futën për të ndaluar konfliktin.

Sipas mediave italiane një nga të burgosurit ka qenë me brisk në dorë dhe ka kërcënuar sde do të lëndonte këdo që do t’i afrohej. Ndërkohë që ende nuk ka asnjë informacion se cili ka qenë shkaku i kësaj përleshjeje.