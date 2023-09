Plas debati/ Analisti kapet keq me ministren: Ç’ punë ka shteti me fenë dhe etninë?

Analisti Ervis Iljazaj ishte i ftuar këtë të hënë në emisionin “Now me Erla Mëhillin” për të folur rreth censusit të banesave dhe popullsisë në Shqipëri. Në studio ai ka pyetur ministren e shtetit për Sipërmarrjen Delina Ibrahimaj se përse në census janë vendosur pyetje për fenë dhe etninë.

Sipas tij këto pyetje nuk kanë kuptim të vendosen në census pasi sipas tij “shteti nuk ka punë se çfarë feje ka populli”.

Ministrja u përgjigj se pyetjet nuk janë pa kuptim, por gjithsesi në census ka të dhëna të tjera shumë të rëndësishme për t’u marrë dhe nuk duhet t’u kushtohet kaq shumë vëmendje pyetjeve të cilat nuk janë të detyrueshme.

Ervis Iljazaj: Po ç’punë ka shteti me fenë? Unë nuk e kuptoj. Kjo shërben si debat këtu në Shqipëri. Jo më kot e drejta ndërkombëtare nuk e ka fare detyrim që në cens të jenë pyetje ndërkombëtare e madje edhe etnike. Greqia për shembull nuk e ka fare as etninë as gjuhën as kombin dhe asgjë në cen sin e vet. Kam përshtypjen se i hedhim benzinë zjarrit, unë këtë përgjigje nuk e kthej dot. Ç’punë ka shteti me fenë.