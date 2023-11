Planifikoi një sulm terrorist, arrestohet 15-vjeçari në Gjermani

Prokurorët gjermanë kanë bërë të ditur se është lëshuar një urdhër-arresti për një djalë 15-vjeçar si i dyshuar për planifikim dhe përgatitje të një sulmi terrorist”, raportojnë mediat e huaja.

Zyra e prokurorit publik të Dyseldorfit nuk dha detaje mbi planin e adoleshentit.

Më herët, transmetuesi publik ARD raportoi se 15-vjeçari bëri thirrje për një luftë të shenjtë kundër Perëndimit dhe njoftoi një sulm terrorist në 1 dhjetor në Gjermani në një video që ai postoi në platformën e mesazheve Telegram.

Me nisjen e luftës mes Izraelit dhe Hamasit, janë rritur ndjeshëm rastet e dhunës apo sulmeve terroriste në të gjithë Europën. Që nga 7 tetori, në shumë vende të BE është vënë re një rritje e frymës pro palestineze, ndërsa janë marrë masat që të shmangen përplasjet me komunitete hebreje apo dhe civilë.