Plani i Leart Haxhiut për eliminimin e Musabelliut, KLP në lëvizje për mbrojtjen e prokurorëve

Pas planit të Laert Haxhiut për të vrarë dy prokuroret Doloreza Musabelliu dhe Merita Selimin, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë po zhvillohet një takim për të riorganizuar mënyrën e mbrojtjes së prokurorëve që u rrezikohet jeta nga grupet kriminale. Altin Dumani, Taulant Balla, Muhamet Rrumbullaku dhe Kreshnik Ajazi, Gramoz Sako po marrin pjesë në takim në Këshillin e Lartë të Prokurorisë.

Rrëfimi i të penduarit

Dëshmia e Artan Tafanit, i penduar tashmë i drejtësisë ka arritur të zbardhë dhe atentatin që po planifikohej ndaj prokurores së SPAK Doloreza Musabelli, sipas burimeve zyrtare të Prokurorisë së Elbasanit. Tafani, pjesë e bandës së Laert Haxhiut ka deklaruar se po thurej plani për “të hequr qafe” Musabelliun, si dhe prokuroren e Lushnjës Merita Selimi dhe një avokat.

“I kemi ndjekur. Laerti ka dashur të sulmojë Doloreza Musabelli, pasi ishte prokurorja e çështjes së tij në SPAK. Kjo prokurore kishte dënuar me burgim të përjetshëm shokun e Laertit, Orgest Bilbilin dhe Anterio Kaloshin. I kemi mbajtur nën vëzhgim dhe familjet e tyre. Laerti, pretendonte se nuk kishte lidhje me ngjarjen dhe se kjo prokurore po i bënte gropën. Atij ju fiksua që ta vriste prokuroren ose ndonjë njeri të afërm të familjes. I kemi bërë foto prokurores, burrit avokat dhe fëmijëve. Laerti tha se fotot e fëmijëve duhet më parë t’ia nisnim burrit të prokurores për të parë se çfarë ndikimi dhe reagimi do të sillte”, ka deklaruar i penduari Tafani sipas prokurorisë së Elbasanit.