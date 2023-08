Një plagosje me thikë ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Vaun e Dejës. Burime bëjnë me dije në spitalin e Shkodrës ka shkuar i plagosur me thikë një 68-vjeçar nga fshati Laç, i Vaut të Dejës.

Ende nuk dihen rrethanat e ngjarjes, por mësohet se është identifikuar autorja e ngjarjes, 21 vjeçe, dhe është arrestuar.

Sakaq, policia po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes.