LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Policia jep detaje për plagosjen me thikë në Korçë, kapet autori, sapo kishte dalë nga burgu

Lajmifundit / 15 Gusht 2025, 19:29
Aktualitet

Policia jep detaje për plagosjen me thikë në Korçë,

Plagosje me thikë në fshatin Dvoran të Korcës, një i plagosur në spital në reanimacion.

Pak minuta me pas, eshtë arrestuar autori i plagosjes së 27-vjeçarit mbrëmjen e sotme në Korçë, Ari Kodra.

Autori është identifikuar si Aleks Qiqi 41 vjeç, i cili është kapur në banesë, po ashtu i plagosur.

Ai është transportuar në spital, ndërsa mësohet se pak kohë më parë kishte dalë nga burgu.

I dyshuari rezulton i dënuar për falsifikime dhe vepra të tjera penale, në vendin tonë dhe në Greqi.

Korçë/Informacion paraprak

Rreth orës 19:00, në fshatin Mollaj, Korçë, shtetasi A. K., 27 vjeç, është dëmtuar, dyshohet me mjet prerës thikë nga shtetasi A. Q, 41 vjeç.

27-vjeçari, po merr ndihmë mjekësore në spital.

Autori i dyshuar i ngjarjes shtetasi A. Q., është shoqëruar në Komisariat për veprime të mëtejshme.

Shërbimet e Policisë kanë gjetur dhe sekuestruar mjetin prerës thikë që dyshohet se shtetasi A.Q, ka plagosur 27 vjeçarin. 

Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion