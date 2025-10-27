LEXO PA REKLAMA!

Plagosje me thikë gjatë natës në Lushnjë, 3 persona përfundojnë në spital. Konflikti nisi pas...

Lajmifundit / 27 Tetor 2025, 08:27
Aktualitet

Plagosje me thikë gjatë natës në Lushnjë, 3 persona

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e së dielës rreth orës 22.30 në fshatin Golem i madh në njësinë administrative Golem bashkia Lushnje.

Tre persona janë plagosur me njëri tjetrin me thika dhe kanë përfunduar në spital.

Sipas burimeve nga policia, përplasja ka ndodhur gjatë kohës që personat e përfshirë ishin duke konsumuar pije alkoolike.

Konflikti dyshohet se ka nisur pas një debati të çastit dhe më pas ka degjeneruar në dhunë fizike.

Të plagosurit janë dërguar menjëherë në spitalin e Lushnjës, ku po marrin ndihmë mjekësore dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

