Plagosi vëllanë me thikë pas sherrit! I plagosuri e ‘mbron’ para policisë, e pësojnë të dy

Lajmifundit / 25 Gusht 2025, 11:36
Një konflikt i çastit mes dy vëllezërve ka përfunduar me dhunë në Tiranë. Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit Nr. 6 arrestuan B. H., 49 vjeç, pasi goditi me një mjet prerës vëllanë e tij, B. H., 48 vjeç, për motive të dobëta.

I plagosuri, përpara policisë, ka dhënë deklarata të rreme për ngjarjen, duke mos treguar të vërtetën. Të dy janë nën hetim penal, ndërsa si provë materiale janë sekuestruar tre armë të ftohta.

Viktima ka marrë mjekim në spital dhe më pas është kthyer në banesë.

