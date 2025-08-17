Plagosi rëndë me sende të forta një person gjatë konfliktit, arrestohet 25-vjeçari në Durrës
Një ngjarje e dhunshme u regjistrua në lagjen nr. 14 të Durrësit, ku një 25-vjeçar plagosi rëndë një person gjatë një konflikti të çastit për motive të dobëta.
Policia identifikoi dhe arrestoi në flagrancë shtetasin Kristo Domi, 25 vjeç, banues në Durrës. Viktima, Gëzim Muka, pësoi dëmtime serioze në kokë dhe pas trajtimit fillestar në Spitalin Rajonal Durrës, u transportua për mjekim të specializuar në Spitalin Universitar të Traumës në Tiranë.
Sipas policisë, ngjarja ndodhi si pasojë e një konflikti të papritur mes dy shtetasve në rrugë. Specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Durrës kryen veprimet e para hetimore dhe materialet i referuan Prokurorisë, ku po ndiqet procedimi penal për veprën “plagosje e rëndë me dashje”.
Policia apelon tek qytetarët për shmangien e konflikteve dhe respektimin e ligjit, duke theksuar se çdo akt dhune do të ndiqet penalisht.