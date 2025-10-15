Plagosi me thikë të moshuarin, arrestohet pas disa muajsh autori në Berat
Ka rënë në prangat e policisë autori i plagosjes së 85-vjeçarit Todi Biçaku, ngjarje e ndodhur më 24 mars të këtij viti në një lokal në Berat.
Mësohet se në pranga ka rënë shtetasi Asllan Fatiu 36 vjeç.
“Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve ndaj Personit ekzekutuan masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Plagosja e rëndë me dashje”, për shtetasin A. F., 36 vjeç, banues në Tiranë.
Ai akuzohet se në muajin mars 2025, plagosi me mjet prerës (thikë), një 85-vjeçar”, informon Policia e Beratit.
Kujtojmë se ngjarja ndodhi mbrëmjen e 24 marsit në një lokal në lagjen “Çelepias” në Berat.
85-vjeçari Todi Biçaku u plagos me thikë në bark nga Asllan Fatiu, 36-vjeç, i cili pas plagosjes u largua nga vendngjarja.
Ngjarja
Autori hyri në lokal dhe kërkoi një shtetas por pasi i kanë thënë se nuk ndodhej në ambjentet e lokalit, autori filloi të shajë klientët. Pas kësaj, është ngritur i moshuari (klient në lokal) dhe i kërkoi të dalë jashtë. Më pas autori e qëlloi me thikë.