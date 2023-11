Plagosi me thikë kryebashkiakun e Divjakës, çohet për gjykim dosja për Orges Xhelilin

Është çuar për gjykim dosja ndaj Orges Xhelilit, i cili akuzohet se plagosi me thikë kryebashkiakun e Divjakës, Fredi Kokoneshi dhe goditi shoferin e tij, Gazmend Bullarin. Ndaj tij janë ngritur akuzat për veprat penale “Vrasja e funksionarëve publikë” e mbetur në tentativë, “Plagosja e rëndë me dashje” për ngjarjen e ndodhur në vitin 2022. “Ky shtetas, për motive të dobëta ka goditur me armë të ftohtë ish-Kryetarin e Bashkisë Divjakë shtetasin F.K, duke i sjellë dëmtime që kanë qenë të rrezikshme për jetën në çastin e shkaktimit. I pandehuri O. Xh, në të njëjtën kohë ka goditur shtetasin G.B., (shoferi i shtetasit F.K), i cili ka ndërhyrë për të ndaluar sulmin dhe nga goditja ai ka marrë dëmtime të cilat kanë qenë të rrezikshme për jetën në çastin e shkaktimit”, thuhet në njoftim.

Njoftimi i prokrorisë:

