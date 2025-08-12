LEXO PA REKLAMA!

Plagoset me armë zjarri 30-vjeçarja ne Muriqan, autori në kërkim

Lajmifundit / 12 Gusht 2025, 13:32
Plagoset me armë zjarri 30-vjeçarja ne Muriqan, autori në

Në aksin rrugor Muriqan–Shkodër, një ngjarje e rëndë është regjistruar pasditen e sotme. Sipas policisë, shtetasi E. P., 34 vjeç, dyshohet se për motive të dobëta ka plagosur me armë zjarri shtetasen E. I., rreth 30 vjeçe.

E plagosura ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe raportohet se është jashtë rrezikut për jetën. Shërbimet e policisë po vijojnë kontrollet intensive për kapjen e autorit të dyshuar, ndërsa grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

