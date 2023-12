Plagoset i riu në Kurbin, qëllohet disa herë me thikë pranë banesës

Një plagosje me thikë është regjistruar mbrëmjen e kësaj të hëne në Kurbin.

Burime bëjnë me dije se ngjarja ka ndodhur në Fushë Mamurras, ku një 35-vjeçar është qëlluar disa herë me thikë pranë banesës së tij. Mësohet se ai është dërguar me urgjencë në spitalin e Traumës në Tiranë.

Policia e Kurbinit ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po heton për zbardhjen e krimit. Ende nuk dihen shkaqet dhe personat që kanë plagosur 35-vjeçarin.