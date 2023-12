Plagosën 3 të rinjtë grekë, zbulohet e shkuara e errët e dy shqiptarëve (EMRAT)

Prokuroria e Athinës ka ngritur zyrtarisht akuzat ndaj dy të shqiptarëve si autorë të plagosjes së tre të rinjve grekë mëngjesin e së shtunës në zonën e Gazit në Athinë.

Bëhet fjalë për 33-vjeçarin tashmë të arrestuar, Emiliano Jakupi, si dhe 37-vjeçari Nardi Idrizi i shpallur në kërkim. Ku i fundit akuzohet për “vrasje të mbetur në tentativë” në seri, “armëmbajte pa leje” dhe “përdorim arme”. Ndërsa i arrestuari Emiliano Jakupi akuzohet për “bashkëpunim në vrasje të mbetur në tentativë” në seri. 33-vjeçari do të paraqitet në Prokurori ditën e mërkurë.

Ndërkohë, mediat greke referuar burimeve raportojnë se 33-vjecari grek nga Kreta, i plagosur rëndë, pritet t’i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale për heqjen e plumbit që ka në kokë. I plagosuri 33-vjecar quhet Dimitris O. në gjendje të rëndë, ndërsa dy të tjerët janë vëllai tij Giannis O. dhe Franciskos R.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Emiliano Jakupi në vitin 2008, kur ishte 18 vjec është akuzuar për “trafik klandestinësh”. Në vitin 2010 është akuzuar për “trafik droge” nga Gjykata e Thesprotisë. Në vitin 2012 është akuzuar në Halandri për “pjesëmarrje në organizatë kriminale të lidhur me vjedhje, armë e drogë”. Në vitin 2015 është akuzuar në Athinë për “vrasje të mbetur në tentativë”, “plagosje të rëndë” dhe “shkelje të ligjit mbi armët”. Në vitin 2019 është akuzuar në Patra për “pjesëmarrje në organizatë kriminale në lidhje me falsifikime dhe vjedhje” ku kishte marrë masën “detyrim paraqitje” 1 herë në muaj në Komisariatin e Melisias.

Ndërsa, personi i shpallur në kërkim Nardi Idrizi,lindur ne Durrës dhe banues në Vlorë, njiohet dhe si Fatbardh Idrizi. Vëllai i tij, Leonard Idrizi ka qenë pjesë e bandës së “Coles” në Vlorë dhe është vrarë. Pas vdekjes, ky ka marrë emrin e të vëllait.

Në 15.07.2013, Nardi Idrizi është dënuar nga Gjykata e Apelit për Krime te Renda me 13 vjet e 4 muaj burg për veprat penale “Vrasja në rrethana të tjera cilësuese” mbetur në tentativë, në dëm të shtetasit Isuf Lamaj, “Vrasja në rrethana të tjera cilësuese” mbetur në tentativë, në dëm të shtetasit Besnik Brahimaj, “Vjedhja me armë” kryer në bashkëpunim, në ngjarjen e datës 23.08.2012 te karburant Alpet, “Mbajtja pa leje e armëve luftarake”, “Vjedhja me dhunë” në dëm të shtetasit Viktor Gjoleka, “Vjedhja me armë” kryer në bashkëpunim, në ngjarjen e datës 11.05.2012 të Kazino Flamingo, “Mbajtja pa leje e armëve luftarake”, “Vjedhja e bankave” kryer në bashkëpunim (në ngjarjen e datës 13.12.2010), “Mbajtja pa leje e armëve luftarake”. Rezulton i arrestuar ne Vlore ne gusht 2012 dhe i liruar para disa kohesh nga burgu.