E zhdukur prej 23 ditësh, 37-vjeçarja gjendet e vdekur në Shkodër

Lajmifundit / 31 Maj 2022, 18:57
Aktualitet

E zhdukur prej 23 ditësh, 37-vjeçarja gjendet e vdekur në

Leze Qosaj, 37-vjeç u gjet pa shenja jete pasditen e sotme në një kanal në afërsi të Bypassit të Shkodrës. Sipas policisë, ajo ishte larguar nga shtëpia 23 ditë më parë, në datën 8 maj, ndërsa motra kishte bërë kallëzim për zhdukjen më 18 maj.

Trupi është gjetur rreth orës 17:05 në lagjen “Ahmet Haxhija”, Shkodër

37-vjeçarja kishte lindur në Tropojë dhe banonte në Dobraç, Shkodër në banesën e motrës së saj.

Trupi është pjesërisht i dekompozuar dhe pritet ekspertiza mjeko-ligjore për të përcaktuar shkakun e vdekjes.

Njoftimi i policise, Shkodër/Informacion paraprak

Rreth orës 17:05, në lagjen “Ahmet Haxhija”, Shkodër, në ByPass, në afërsi të një kanali, është gjetur pa shenja jete një shtetasja L.Q (K) 37 vjeçe, lindur në Tropojë e banuese në Dobraç, Shkodër.

Trupi është pjesërisht i dekompozuar dhe pritet ekspertiza mjeko-ligjore për të përcaktuar shkakun e vdekjes.

Në vendngjarje ndodhet Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër, ku vijon puna për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Sqarojmë se më datë 18 .05.2022, motra e kësaj shtetasesje ka bërë kallzim në Komisariatin e Policisë Shkodër, se më datë 08.05.2022, shtetasja L.Q (K), ishte largar nga banesa, pasi kjo shtetase jetonte në Dobrac, në banesën e motrës së saj.

