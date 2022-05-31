E zhdukur prej 23 ditësh, 37-vjeçarja gjendet e vdekur në Shkodër
Leze Qosaj, 37-vjeç u gjet pa shenja jete pasditen e sotme në një kanal në afërsi të Bypassit të Shkodrës. Sipas policisë, ajo ishte larguar nga shtëpia 23 ditë më parë, në datën 8 maj, ndërsa motra kishte bërë kallëzim për zhdukjen më 18 maj.
Trupi është gjetur rreth orës 17:05 në lagjen “Ahmet Haxhija”, Shkodër
37-vjeçarja kishte lindur në Tropojë dhe banonte në Dobraç, Shkodër në banesën e motrës së saj.
Trupi është pjesërisht i dekompozuar dhe pritet ekspertiza mjeko-ligjore për të përcaktuar shkakun e vdekjes.
Njoftimi i policise, Shkodër/Informacion paraprak
Rreth orës 17:05, në lagjen “Ahmet Haxhija”, Shkodër, në ByPass, në afërsi të një kanali, është gjetur pa shenja jete një shtetasja L.Q (K) 37 vjeçe, lindur në Tropojë e banuese në Dobraç, Shkodër.
Në vendngjarje ndodhet Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër, ku vijon puna për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Sqarojmë se më datë 18 .05.2022, motra e kësaj shtetasesje ka bërë kallzim në Komisariatin e Policisë Shkodër, se më datë 08.05.2022, shtetasja L.Q (K), ishte largar nga banesa, pasi kjo shtetase jetonte në Dobrac, në banesën e motrës së saj.