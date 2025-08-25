LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Pjesë e grupit kriminal, arrestohet në Malin e Tomorrit 46-vjeçari i dënuar me burg nga GJKKO

Lajmifundit / 25 Gusht 2025, 09:09
Aktualitet

Pjesë e grupit kriminal, arrestohet në Malin e Tomorrit

Strukturat e Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale në DPPSh dhe policia e Durrësit arrestuan në Malin e Tomorrit, një 46-vjeçar të kërkuar për disa vepra penale. Policia njofton se ndaj 46-vjeçarit Dorian Beu, GJKKO-ja kishte vendosur masë sigurie “Arrest në burg”.

Bazuar në informacionet e siguruara se në Malin e Tomorrit po qarkullonte me automjet, një shtetas i kërkuar për vepra penale në fushën e narkotikëve, të kryera në formën e organizatës kriminale, shërbimet e Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale lokalizuan, kapën dhe ndaluan shtetasin D. B., 46 vjeç, lindur dhe banues në Durrës.

Ky shtetas ishte shpallur në kërkim, pasi Gjykata e Shkallës së Parë Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Tiranë, në vitin 2023, i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, “Grupi i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave kriminale nga grupi i strukturuar kriminal”.

Nga ana e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve pranë Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës u bë ekzekutimi i masës së sigurisë “Arrest në burg”, dhe materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Tiranë, për hetime të mëtejshme.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion