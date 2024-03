PD: Cilёn pjesё tё Rilindjes meritojnё qytetarёt e Tiranёs?

Partia Demokratike mendon se nё bilancin e punës së tij kandidati për Bashkinë e Tiranës Veliaj, tha se edhe Tirana meriton pjesën e vetë të Rilindjes.

“Pasi guxoi të tallej një javë më parë me qytetarët shqiptarë duke u treguar se jashtë shtetit jetohet më mirë, sot guxon të tallet edhe me qytetarët e Tiranës duke u thënë se ata meritojnë një pjesë të Rilindjes. Cilën pjesë të Rilindjes meritojnë? Atë që prish shtëpitë dhe bizneset e ndërtuara me djersën e ballit, ndërkohë që kryeministri dhe deputetët e tij ndërtojnë saraje sipas qejfit”, nёnvizoi deputeti Gerti Bogdani.

Atë që u merr shtëpinë, tha ai, por nuk paguan dritat siç bënë sot me ligjin që kaluan në parlament, apo ata që i fut në burg me këtë rast.

“Atë që burgjet i ka mbushur me qytetarë të ndershëm shqiptarë, ndërkohë që qytetet i ka plotë me kriminelë që lëvizin lirshëm rrugës. Cilën pjesë të Rilindjes meritojnë qytetarët e Tiranës? Atë që nuk i hapi 300 mijë vende pune siç premtoi ministri, apo atë që rriti papunësinë në 18 përqind në vetëm 2 vjet, ku 34 përqind prej tyre janë të rinj shqiptarë. Atë që largon bizneset e huaja nga Shqipëria, apo atë që u rrit çmimin e dritave, naftës dhe ushqimeve qytetarëve shqiptarë. Atë që nuk krijon mundësi punësimi, por që heq nga skema e ndihmës ekonomike mbi 20 mijë familje të varfra shqiptare”, nёnvizoi Bogdani.