Piramida online grabiti 20 mln USD/ Ekspertët e IT: 10 mijë viktima, shumica janë shqiptarë! Si funksionon skema grabitëse
Skemat piramidale online nuk janë shfaqur tani, ato kanë tre vite që operojnë në Shqipëri. Këto platforma janë bërë aq shumë të besueshme sa vetëm gjatë muajit gusht, grupi TXEX ALBANIA ka grumbulluar nga qytetarët shqiptarë afërsisht 20 milionë dollarë, dhe këtë denoncim e bën eksperti i IT-së, Gent Progni, i cili ka zbuluar portofolin e tyre.
“Nga investigimi im, drejtuesi i kësaj platforme nuk është shqiptar. E njëjta platformë ka funksionuar edhe në shtete të tjera, në Bullgari dhe vende të BE-së, por në Shqipëri është për t’u shqetësuar pasi sasia e njerëzve është tepër e lartë, ku shkon diku te 10.000 persona, dhe nga investigimi im portofoli i kësaj platforme kishte diku te 20 milionë dollarë vetëm gjatë muajit gusht, dhe 80% e tyre janë hedhur nga shqiptarët”, shprehet Progni.
Por kjo nuk është platforma e vetme në Shqipëri. Monetarisht janë edhe 6 të tjera që po mundohen të joshin shqiptarët duke u premtuar dyfishimin e parave të hedhura, por me një kusht: çdo depozitë nuk është më e vogël se 1000 euro. Por që këto para t’i tërheqësh, mashtruesit vendosin një tjetër detyrim – të shtosh në grup pesë anëtarë të rinj.
E më pas, për të rritur besueshmërinë, të japin mundësinë të tërheqësh paratë. Dhe lokacionet nuk mungojnë – burime për Top Channel bëjnë me dije se në qytetin e Lushnjës, paratë e skemës piramidale qarkullojnë në një bar-kafe.
“Për tërheqjen e saj ka dy mënyra: të thonë shko në Kosovë, pasi atje mund t’i drejtohesh ‘exchange’, ose do pika fizike në Lezhë, Lushnjë, Rrogozhinë dhe Kavajë, ku i merr paratë cash, në dorë. Ka një problem – në varësi të user-ëve që shtohen ke dhe mundësi t’i tërheqësh. Pra kjo është piramida, ku sa më shumë veta të futen, disa kanë mundësi t’i tërheqin. Kjo është joshja që bëhet”, shton Progni.
Skema e mashtrimit pranohet edhe nga vetë AKSK dhe nga Policia e Shtetit, ku në një reagim zyrtar kjo e fundit thotë se është nisur një hetim penal mbi platformat që të ofrojnë para pa punuar.
Gent Progni thotë: “Ligjërisht, shteti ynë ka të drejtë t’u kërkojë kompanive bllokimin e portofoleve, pasi nëse bëhet kjo, është dhe mundësia për t’i kthyer paratë – ku gjendet edhe IP-ja, telefoni. Ajo që më shqetëson mua është që ne kemi një institucion për krimin kibernetik që quhet AKSK, dhe duhet ta kishte vënë re këtë gjë shumë kohë më parë.”
Edhe pse tashmë kjo skemë është bërë publike, ata vazhdojnë punën e tyre, duke u kërkuar qytetarëve shqiptarë 400 dollarë për të siguruar llogarinë e tyre – në të kundërt, nuk lejohet asnjë tërheqje.