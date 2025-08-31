LEXO PA REKLAMA!

Pesë të mitur dhunojnë 15-vjeçarin në Korçë, procedohen nga policia

Lajmifundit / 31 Gusht 2025, 13:56
Pesë të mitur dhunojnë 15-vjeçarin në

Pesë të mitur janë proceduar penalisht nga policia e Korçës. Sipas uniformave blu, të miturit në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë dhunuar një bashkëmoshatar të tyre.

Dyshohet se sherri ka ndodhur për motive të dobëta.

“Për 5 shtetas të mitur 15-vjeçarë, pasi dyshohet se për motive të dobëta, në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë goditur me grushta një 15-vjeçar”, thuhet në njoftimin e policisë.

 

 

