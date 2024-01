Përvoja më e dhimbshme në botë: Është më e keqe se dhimbjet e lindjes

Në fushën e përvojave të dhimbshme, shpesh lindin diskutime duke krahasuar intensitetin e llojeve të ndryshme të dhimbjes. Një debat i gjatë vë në kontrast dhimbjen të lindjes me atë të tregon një gjendje që i tejkalon të dyja dhe që janë gurët në veshka.

Troy Madsen, asistent profesor në Universitetin e Utah, ka vëzhguar pacientë të shumtë me dhimbje torturuese. Në podcast “Kush kujdeset për shëndetin e burrave?”, ai ndau pikëpamjet e tij, duke thënë: “ Nuk e di nëse kam parë ndonjëherë dikë rregullisht në dhomën e urgjencës me më shumë dhimbje sesa dikë të ulur atje me gurë në veshka. Mund ta kuptoni. Ti futesh në dhomë dhe është spartante… Është dhimbje e pabesueshme”.



Gurët në veshkajanë formacione të forta brenda veshkave, që vijnë nga akumulimi i mbeturinave në gjak. Këta gurë duhet të largohen nga trupi për të shmangur komplikimet serioze si infeksionet e veshkave. Ndërsa prania e gurëve në veshka mund të mos shkaktojë dhimbje të menjëhershme, gjendja përshkallëzohet kur ata hyjnë në ureter, tubin e ngushtë që të çon nga veshka në fshikëz.

John Smith, një urolog në Universitetin e Utah, shpjegoi për IFLScience mekanizmin e dhimbjes që lidhet me gurët në veshka. “Kur gurët qëndrojnë në veshkë, zakonisht nuk shkaktojnë dhimbje sepse nuk pengojnë. Por kur ato fillojnë të bllokojnë rrjedhën e urinës dhe hyjnë në ureter, trupi juaj përpiqet t’i heqë qafe ato me peristaltikë, ashtu si bën kur lëviz ushqimin nëpër zorrët tuaja,” tha ai.

Dhimbja ndodh kur guri, veçanërisht ai i madh, bllokon ureterin, duke shkaktuar spazmë të dhimbshme në veshka, ndërsa trupi përpiqet të nxjerrë gurin. Ky proces mund të jetë shumë i dhimbshëm, shpesh i përshkruar si një nga dhimbjet më të këqija që mund të imagjinohet.

Debati rreth gurëve në veshka dhe dhimbjes që ata shkaktojnë nxjerrin në dritë një aspekt kritik të ndërgjegjësimit mjekësor. Të kuptuarit e seriozitetit të kushteve të caktuara mjekësore dhe potencialit të tyre për të shkaktuar shqetësim ekstrem është thelbësor.