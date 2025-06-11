LEXO PA REKLAMA!

Përplasje e dhunshme në “Ali Demi”, policia në kërkim të 4 personave, një tjetër përfundon në spital

Lajmifundit / 11 Qershor 2025, 11:01
Autoritetet kanë reaguar zyrtarisht mbi konfliktin e regjistruar mbrëmjen e djeshme rreth orës 23:00 në zonën e “Ali Demit” në kryeqytet. Blutë e Tiranës kanë shpallur në kërkim 4 persona, të cilët u përfshinë në një konflikt që degradoi në përdorimin e sendeve të forta si dhe të armës së zjarrit.

Nga ky sherr ka mbetur i dëmtuar 26-vjeçari me iniciale G. K., gjithashtu i përfshirë në konflikt, i cili tashmë ndodhet jashtë rreziku për jetën. Gjithashtu ndaj 26-vjeçarit do të kryhen veprime të mëtejshme proceduriale pas ka dhënë dëshmi kontradiktore për ngjarjen.

Në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe sekuestruar 1 shkop bejsbolli, 2 gëzhoja, 1 automjet dhe 3 celularë, ndërsa hetimet vijojnë si dhe puna për arrestimin e personave të shpallur në kërkim.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 1 shpallën në kërkim shtetasit F. D., 36 vjeç, D. Zh., 25 vjeç, M. D., 27 vjeç dhe F. S., 27 vjeç, pasi mbrëmë, rreth orës 23:00, në rrugën “Ali Demi”, dyshohet se janë konfliktuar fizikisht dhe me sende të forta, me njëri-tjetrin. Si pasojë është dëmtuar shtetasi G. K., 26 vjeç (i dyshuar i përfshirë në konflikt), i cili mori ndihmën mjekësore dhe është jashtë rrezikut për jetën.

Me 26-vjeçarin do të kryhen veprime procedurale në vijim, pasi ka deklaruar të dhëna kontradiktore për ngjarjen. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se gjatë konfiktit është qëlluar me armë zjarri në ajër. Gjatë kryerjes së vendit të ngjarjes janë gjetur dhe sekuestruar 1 shkop bejsbolli, 2 gëzhoja, 1 automjet dhe 3 celularë.

Vijon puna për kapjen e shtetasve në kërkim dhe për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes”, thuhet në njoftimin e policisë.

