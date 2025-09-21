Përplasja me Audi-n i merr jetën 16-vjeçarit shqiptar në rrugët e Italisë
Një aksident i rëndë rrugor i mori jetën pasditen e djeshme 16-vjeçarit Manuel Leti, i lindur në Itali nga prindër shqiptarë dhe student i informatikës në Cfp Zanardelli.
Rreth orës 14:30, në rrugën “4 Nëntori” të Artognes (provinca e Brescia-s), Manueli po udhëtonte me motorin e tij KTM Duke 125, kur në kryqëzimin me rrugën “Caduti della Resistenza” u përplas në pjesën e përparme me një Audi që drejtohej nga një 44-vjeçar.
Përplasja ishte e lehtë, por motori humbi stabilitetin dhe goditi një shtyllë ndriçimi. Goditja fatale e rrëzoi në tokë, dhe pavarësisht kaskës, plagët në gjoks e bark ishin vdekjeprurëse.
Një mik i Manuelit, që udhëtonte me një motor tjetër, e pa ngjarjen por nuk mundi të bëjë asgjë. Ambulanca dhe helikopteri i emergjencës mbërritën menjëherë, por mjekët konfirmuan vdekjen në vend.
Kryetarja e Bashkisë së Artognes, Barbara Bonicelli, e cilësoi tragjedinë “të papranueshme” dhe bëri apel për kujdes të shtuar në rrugë. Edhe kryetari i Pian Camuno, Giorgio Ramazzini, shprehu dhimbje për familjen: “Një familje e respektuar, është e vështirë të gjesh fjalë.”
Ky aksident e çon në 21 numrin e viktimave me motor në provincën e Brescias këtë verë, tre prej tyre vetëm 16-vjeçarë. Funerali i Manuelit do të mbahet të hënën, 22 shtator, ora 16:30, në Kishën e Shën Familjes në Pian Camuno.