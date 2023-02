Përplasi për vdekje të riun në Elbasan dhe u zhduk, lihet në qeli 65-vjeçari

Aristir Dimo 65 vjeç, autori i aksidentit me vdekje në Elbasan ku humbi jetën 20- vjeçari i identifikuar me emrin Fiori Sula është lënë në masën e sigurisë 'arrest me burg'. Mësohet se 65-vjeçari nuk ka dhënë shpjegime se përse la personin e aksidentuar dhe tentoi të arratiset drejt qafë thanës. Në përfundim të seancës Gjykata e Elbasanit ka vendosur masën e sigurisë 'arrest me burg'.

Lidhur me ngjarjen sot një grup banorësh kanë protetsuar në Unazën Jugore të qytetit, duke bërë thirrje që të forcohen masat e kontrollit në këtë segment rrugor me rrezik për jetën e këmbësorëve. Ata gjithashtu kanë kërkuar ndërtimin e një nënkalimi në Unazën Jugore, ku aksidentet gjatë viteve të fundit kanë qenë të shumta.

Si ndodhi aksidenti?

Aksidenti ndodhi më 23 Janar në unazën e qytetit të Elbasanit. Autori Aristir Dimo ka përplasur me makinë tip 'Benz' 20- vjeçarin Fiori Sula i cili po lëvizte më këmbë dhe ndërroi jetë në vend. Pas aksidentit shoferi i mjetiti 65- vjeç është larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes, ndërsa arrestimi i tij është bërë më datë 27 janar. Aristir Dimo do të përballet me akuzën për veprat penale "Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor” dhe "Largimi nga vendi i aksidentit". Në vijim të veprimeve, automjeti tip "Benz" u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, për veprime të mëtejshme.