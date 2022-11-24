LEXO PA REKLAMA!

Përplasi për vdekje 21-vjeçaren në Selanik, pas tre ditësh në kërkim shqiptari vetëdorëzohet

Lajmifundit / 24 Nëntor 2022, 10:25
Përplasi për vdekje 21-vjeçaren në Selanik, pas tre

Është vetëdorëzuar në polici shqiptari që përplasi për vdekje një 21-vjeçare në qendër të Selanikut, mëngjesin e së martës.

26-vjeçari me precedent penal në fushën e narkotikëve është paraqitur mëngjesin e sotëm i shoqëruar nga avokatja e tij në Drejtorinë Rrugore të Selanikut.

Në orët në vijim, shqiptari pritet të japë dëshminë e tij në lidhje me aksidentin.




Sipas dëshmitarëve okularë, 26-vjeçari përplasi dhe tërhoqi zvarrë me makinë të renë, e cila sapo kishte mbërritur në Selanik

