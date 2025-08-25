LEXO PA REKLAMA!

Përplasi me makinë këmbësorin, arrestohet 17-vjeçari në Fier, i plagosuri në gjendje të rëndë shëndetësore

Lajmifundit / 25 Gusht 2025, 10:52
Përplasi me makinë këmbësorin, arrestohet 17-vjeçari

Një 17-vjeçar është arrestuar në flagrancë pas aksidentit të ndodhur dje në lagjen “Liri Gero”, ku përplasi me automjet shtetasin K. T., 35 vjeç.

Policia njofton se u arrestua në flagrancë për veprat penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor” dhe “Drejtimi i mjetit në mënyrë të parregullt”, 17 vjeçari që ishte në timon pa patentë.

I plagosuri Kreshnik Tomani është dërguar me urgjencë në Spitalin Rajonal Fier në gjendje të rëndë dhe në rrezik për jetën, por për shkak të situatës kritike shëndetësore, u dërgua në Spitalin e Traumës në Tiranë.

Mjekët konfirmojnë se ai ndodhet në gjendje kome dhe i intubuar, duke luftuar për jetën.

Njoftimi i Policisë:

“Në vijim të informacionit të dhënë për aksidentin e ndodhur dje, në lagjen “Liri Gero”, bëjmë me dije se specialistët e Sektorit të Qarkullimit Rrugor arrestuan në flagrancë për veprat penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor” dhe “Drejtimi i mjetit në mënyrë të parregullt”, 17-vjeçarin që aksidentoi me automjet, shtetasin K. T., 35 vjeç, i cili vijon të jetë në kujdesin e mjekëve.”

