Përplasi me makinë këmbësorin, arrestohet 17-vjeçari në Fier, i plagosuri në gjendje të rëndë shëndetësore
Një 17-vjeçar është arrestuar në flagrancë pas aksidentit të ndodhur dje në lagjen “Liri Gero”, ku përplasi me automjet shtetasin K. T., 35 vjeç.
Policia njofton se u arrestua në flagrancë për veprat penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor” dhe “Drejtimi i mjetit në mënyrë të parregullt”, 17 vjeçari që ishte në timon pa patentë.
I plagosuri Kreshnik Tomani është dërguar me urgjencë në Spitalin Rajonal Fier në gjendje të rëndë dhe në rrezik për jetën, por për shkak të situatës kritike shëndetësore, u dërgua në Spitalin e Traumës në Tiranë.
Mjekët konfirmojnë se ai ndodhet në gjendje kome dhe i intubuar, duke luftuar për jetën.
Njoftimi i Policisë:
“Në vijim të informacionit të dhënë për aksidentin e ndodhur dje, në lagjen “Liri Gero”, bëjmë me dije se specialistët e Sektorit të Qarkullimit Rrugor arrestuan në flagrancë për veprat penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor” dhe “Drejtimi i mjetit në mënyrë të parregullt”, 17-vjeçarin që aksidentoi me automjet, shtetasin K. T., 35 vjeç, i cili vijon të jetë në kujdesin e mjekëve.”