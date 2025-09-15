Përplasen skafet në det të hapur në Himarë, plagosen 4 shtetas të huaj
Lajmifundit / 15 Shtator 2025, 10:49
Aktualitet
Kater persona u plagosen si pasoje e perplasjes se dy skafeve ne zonen e Himares ne det ne nje largesi te konsiderueshme nga bregu.
Policia tha se Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Himarë referuan materiale për vlerësim, pasi ditën e djeshme, jashtë perimetrit të sigurisë, në një largësi të konsiderueshme nga bregu, në zonën e Kakomesë, në Himarë, janë përplasur aksidentalisht dy mjete lundruese (skafe), me drejtues shtetasit A. I., 30 vjeç dhe M. K., 28 vjeç.
Si pasojë e përplasjes, janë dëmtuar lehtë 4 pasagjerë shtetas të huaj që udhëtonin me skafin e shtetasit A. I.