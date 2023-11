Përplasen dy mjete në Pogradec, tre persona përfundojnë në spital

Një aksidenti i rëndë me tre të lënduar ka ndodhur pasditen e kësaj të diele (12 nëntor) në aksin rrugor “Pogradec-Qafë Thanë”. Policia bën me dije se pranë fshatit Udënisht, automjeti tip “Mahindra” me drejtues shtetasin P. Sh., është përplasur me automjetin tip “Peugeot” me drejtues shtetasin Sh. A. 55 vjeç. Si pasojë e aksidentit ka mbetur i lënduar drejtuesi i mjetit “Peguot”, dhe dy pasagjerë. Tre të lënduarit janë dërguar në spital për të marrë ndihmë mjekësore, ndërsa policia ka nisur punën për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.

Njoftimi i policisë:

Më datë 12.11.2023, rreth orës 14:40, në aksin rrugor “Pogradec-Qafë Thanë” pranë fshatit Udënisht, automjeti tip “Mahindra” me drejtues shtetasin P. Sh., është përplasur me automjetin tip “Peugeot” me drejtues shtetasin Sh. A. 55 vjeç, banues në Elbasan.

Për pasojë janë dëmtuar drejtuesi i automjetit tip “Peugeot” shtetasi Sh. A., pasagjerja në këtë automjet shtetasja A. A., 48 vjeçe, banuese në Elbasan, si dhe pasagjeri i automjetit tip “Mahidra”, shtetasi N. L., 72 vjeç, të cilët u dërguan për mjekim në spital.



Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit dhe po kryhen veprimet e mëtejshme procedurale.