Përplasen dy makina në Shkodër, 4 të plagosur

Një aksident i rëndë ka ndodhur pasditen e sotme në aksin rrugor Hani i Hotit-Shkodër, mësohet se dy makina janë përplasur me njëra tjetrën ndërsa kanë mbetur të plagosur 4 persona. Sipas policisë, në aksident janë përfshirë mjeti tip Nissan me drejtues shtetasin D.B dhe makina tip Volkswagen me drejtues shtetasen O.Q.





Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar të dy drejtuesit e mjeteve dhe dy pasagjerë që udhëtonin me automjetin tip Volkswagen, konkretisht shtetasit A. Q., dhe H. V., tw cilët ndodhen në spitalin Rajonal Shkodër.

Njoftimi i policisë



Shkodër/ Informacion paraprak

Më datë 21.09.2021, në aksin rrugor Hani i Hotit–Shkodër, në fshatin Omaraj, automjeti tip Nissan me drejtues shtetasin D. B., është përplasur me automjetin tip Volkswagen me drejtuese shtetasen O. Q.. Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar të dy drejtuesit e mjeteve dhe dy pasagjerë që udhëtonin me automjetin tip Volkswagen, konkretisht shtetasit A. Q., dhe H. V., tw cilët ndodhen në spitalin Rajonal Shkodër, nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit.