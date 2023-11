Përplasen dy makina në Peshkopi, plagosen katër persona

Një aksident ka ndodhur pak minuta më parë në dalje të qytetit të Peshkopisë tek ish-SMT-ja.

Dy mjete janë përplasur kokë më kokë duke shkaktuar 4 të lënduar.

Sipas policisë mjeti tip Mercedes me targë AB 835 FT me drejtues Juljan Hima, ka goditur mjetin BMV me drejtues shtetasin Fehmi Gjiza.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Për pasojë janë lënduar dy pasagjerët e BMV-së Muhamet Zeneli dhe Pëllumb Shkurta si dhe drejtuesi i Mercedesit Juljan Hima, të gjithë jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po kryen veprimet për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.