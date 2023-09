Përplasen dy makina në Kamëz/ Plagosen 3 të mitur

Një aksident është regjistruar pasditen e sotme në Kamëz, ku janë përplasur dy automjete.

Konkretisht në aksident janë përfshirë automjeti me drejtuese shtetasen L. L., dhe pasagjerë tre të mitur, me automjetin me drejtues shtetasin G. D.

Të miturit janë dërguar në spital për kontroll mjekësor, dhe fatmirësisht nuk janë në rrezik për jetën.

Nga informacionet paraprake, ende nuk dihen rrethanat e këtij aksidenti.

Ndërkohë, grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.