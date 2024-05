Përplasen dy makina në autostradën Durrës-Tiranë, plagosen drejtuesit e mjeteve

Një aksident është shënuar sot rreth orës 16:45 në autostradën Durrës-Tiranë, ku dy makina janë përplasur me njëra-tjetrin. Si pasojë e aksidentit kanë mbetur të plagosur dy drejtuesit e mjeteve, shtetasit A.T dhe R.K, 50-vjeç. Policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.

Njoftimi i policisë:Tiranë/Më datë 26.02.2021, rreth orës 16:45, në autostradën Durrës-Tiranë, në rrugë dytësore, është përplasur mjeti me drejtues A. T, me mjetin me drejtues R. K., 50 vjeç. Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar të dy drejtuesit e mjeteve të cilit ndodhen në spital, nën kujdesin e mjekëve.Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe vijon punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.