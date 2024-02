Përplasen dy makina në Rinas, 4 persona të plagosur

Katër persona mbetën të plagosur por jashtë rrezikut për jetën nga një aksident në rrugën e Rinasit në Tiranë. Nga të dhënat e policisë lokale mësohet se mjeti me targa AA535KK me drejtues shtetasin me inicialet D.K. u përplas me mjetin me targa AA145 ET me drejtues shtetasin me inicialet K.S. Si pasojë e goditjes mbetën katër persona të plagosur të cilët u dërguan për kujdesje shëndetësore në spitalin e Tiranës.